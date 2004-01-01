 
1. Праздник единения
День народного единства — российский государственный праздник.
Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004, 4 ноября стало выходным днём.
Виктор ТОМЕНКО,
Губернатор Алтайского края, Председатель
Правительства
Алтайского края:
«Любовь к Отечеству на протяжении столетий
объединяет наш многонациональный народ.
Верность традициям патриотизма,
уважение
к прошлому своей страны составляют главный смысл этого праздника.»

Этническая картина Алтайского края
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – многонациональный регион, в нём проживает население, достаточно сложное по этническому составу. В девятку наиболее многочисленных этносов входят
русские (92%),
немцы (3%),
украинцы (2%),
казахи (0,4%),
белорусы (0,3%),
армяне (0,3%),
татары (0,3%),
мордва (0,2%),
азербайджанцы (0,2%).

2. Мероприятия, посвященные дню народного единства
в алтайском крае

3 ноября Алтайский государственный университет, улица Димитрова, 66.
10:00 - 13:00. Пленарное заседание II Международного научного форума «Интернациональные процессы в этнокультурный сфере».
14:00 - 18:00 Работа секций VIII Международной научной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве».



3 ноября 11:30 - 13:00 творческая встреча в Ивано-Богословском храмовом комплексе, улица Шумакова, 25а

4 ноября Алтайский краевой драматический театр им. В.М. Шукшина
12:00 - 13:00
Выставка - ярмарка «Живое ремесло». Выставка - презентация этнокультурных объединений «Я горжусь тобой Алтай».
13:00 - 14:00 Онлайн гала-концерт VIII Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на «Бирюзовой Катуни», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию проведёт телеканал «Катунь 24».


﻿3. Дата праздника
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Что на службе были царской, Град Москву освободили, Подвиг славный совершили!

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался.

Читать далее

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется в православном и народном календаре доныне.
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного праздника.
4. История установления праздника

4 ноября – День народного единства; в церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Есть люди, которые могут задать вопрос: «4 ноября какой праздник?». Многие думают, что 4 ноября День согласия и примирения, другие считают, что это День народного единства России. Какой же праздник мы будем отмечать 4 ноября 2020 года? Вообще, если обратиться к истории праздника 4 ноября, то она начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Китай-Город, а также заблокировали отступивших интервентов в Кремле. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 ноября по - новому.

В новейшей истории России День народного единства был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции). Это событие праздновалось в нашей стране вплоть до 2004 года. А уже с 2005 года праздник 7 ноября упразднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который получил название «День народного единства». Так что 4 ноября - день народного единства.

Праздник нашей многонациональной страны
5. Из Истории праздника День народного единства
Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась.
Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах в Угличе. С этого момента в России начинается период, вошедший в историю как Смутное время: то тут, то там стали появляться "лжедмитрии", претендующие на престол, а также их противники и обличители.
На русском престоле началась настоящая чехарда: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики, которые проводили политику террора, грабежа, массовых зверств.
Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. Заточенный в Кремле он продолжал распространять через своих сподвижников обращения-грамоты, призывая бороться с иноверцами и смутьянами. Одна из грамот попала к нижегородскому земскому старосте Кузьме Минину. Осенью 1611 года он выступил в Нижнем Новгороде перед согражданами, призвав их отдать силы и имущество на защиту Отечества. Народ стекался на зов посадского старосты. Кузьма Минин призвал к необходимости создания нового ополчения и сборе для этого средств. Минин сам показал пример согражданам, пожертвовав на спасение Руси все наличные средства и украшения жены.

Его призыв активно поддержали нижегородцы, а затем и жители многих русских городов.
После долгих споров нижегородцы решили пригласить воеводой ополчения князя Дмитрия Пожарского, который не сразу согласился с почетным и столь неожиданным для него предложением. Впервые князь и земской староста, отбросив сословные предрассудки, стали рука об руку готовить ополчение к битве с врагом. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября).
Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского считали народными героями. Их называли – "Спасители России!"


«Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям»
К.Маковский (1896)
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания. Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. Через одиннадцать лет после взятия столицы он рассказал об обете, якобы данном 22 октября 1612 года: посвятить Богородице новый храм в Москве, если его предприятие окончится успехом. И в 1636 году храм был построен и освящён.

Собор Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве

6. Праздник Казанской иконы Богородицы

Икона Казанской Богородицы — одна из наиболее почитаемых, относится к типу Одигитрия, что означает «указующая путь». Богородица изображается огрудно, в характерных одеждах, с небольшим наклоном головы к Младенцу. Младенец Христос представлен строго анфас, фигура ограничена по пояс. На явленной в Казани иконе Христос благословляет двумя перстами, но в некоторых поздних списках встречается именословное перстосложение. Чаще всего у Казанской иконы просят избавления от болезни глаз, нашествия иноплеменников и помощи в тяжелые времена.


Читать подробнее:
Явление чудотворной Казанской иконы Богородицы
После сильного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чу́дном явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа — радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение.
Свидетелем чудесного явления иконы Богородицы и совершавшихся исцелений был священник Ермолай, будущий патриарх Ермоген.
Считается, что именно Патриарх Ермоген написал службу праздника явления Казанской иконы Богородицы. «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Своего, Христа Бога нашего…» — говорится в тропаре празднику.
Судьба образа Казанской Богородицы
Икона, явленная в 1579 году, оставалась в Казани, в монастыре, построенном на месте ее явления. Она была украшена богатыми ризами — окладами из золота и драгоценных камней. В ночь на 29 июня 1904 года икона была похищена злоумышленниками. Полиции удалось задержать преступника, им оказался некто Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян. На суде он сознался в том, что украл икону из-за ее богатого оклада, а сам образ сжег в печи. Действительно, были найдены куски обгоревшей ткани и драгоценности, украшавшие образ. Но впоследствии сам Чайкин, находясь в заключении, говорил о том, что икону он передал человеку, имени которого он открыть не может даже под угрозой смерти. Так родилась легенда о том, что икона хранится у старообрядцев. Министерство внутренних дел провело в начале XX века несколько расследований, связанных со «старообрядческим следом» в деле Казанской иконы. Несколько раз казалось, что образ вот-вот обнаружат. Находились свидетели, якобы видевшие икону в тайной подземной моленной и даже участвовавшие в её перемещении. Но тщательная проверка подобных показаний указывала на несостоятельность сведений. Слухи эти, однако, дожили до наших дней.
Чудеса Иконы в истории
· Когда Москву захватили поляки, войско, вышедшее под защитой святыни, легко разгромило врагов, освободив город от самозванцев.
· Готовясь к битве под Полтавой, Петр I молился лику Богородицы о помощи.
· В 1812 году М.И. Кутузов молился иконе Казанской Божьей Матери сразу после назначения его главнокомандующим. А 22 октября, в день празднования Казанской Богородицы, русские войска одержали первую победу над французами.
· Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь и в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Г.К. Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь, М. Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».



Александр ЛЯПИН
директор СОШ № 1
г. Камень-на-Оби
— ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА — это праздник, символизирующий крепость духа российского народа.
Большинство людей воспринимают этот день как дополнительный выходной. А стоит вспомнить, почему он появился. Великими патриотами были Минин и Пожарский.
Именно эти двое патриотов сыграли центральную роль в освобождении Руси от иностранных захватчиков. Они смогли повести народ за собой. Сегодня надо воспитывать таких патриотов, чтобы Россия была единой и неделимой.
Нам нужен патриотизм и единство в стране, чтобы Россия была сильной и непобедимой. Жаль, что сегодня многих молодых людей перестает интересовать все, кроме денег. В этом они видят смысл жизни. И это меня как гражданина и патриота не может не волновать. Надо воспитывать юное поколение в любви к Родине, знании нашей истории, в том числе истории данного праздника. Встанут ли сегодняшние юноши и девушки, как Минин и Пожарский, на защиту страны, если будет в том необходимость? Большой вопрос. Может быть, для молодежи из глубинки патриотизм, отечество — это не пустой звук и в этом есть вклад школы, где проводятся уроки мужества, классные часы, зарницы. Конечно, имеет большое значение семья, где уважают и ценят друг друга, помнят о своих предках, защищавших Родину и отдавших за нее жизнь. Праздник народного единства объединяет всю нашу многовековую историю патриотизма, умение встать плечом к плечу. Нам нельзя забывать прошлого. Нужно это для того, чтобы достойно жили наши дети и внуки, чтобы у них была возможность реализовывать себя, ощущать свою необходимость стране. Чтобы достойно жили наши родители. Мир и стабильность нужны всем и пока мы вместе, нас не сломить, не разрушить духовные ценности, традиции.

Владимир ЗАХАРОВ
председатель совета ветеранов, п. Мирный, Родинский район
- У нас многонациональная страна, и вопрос народного единства всегда будет иметь колоссальное значение. В чем заключается единство народа? На мой взгляд, - в дружбе, в единении всех со всеми, не взирая на нации и обычаи. В этом и есть сила и мощь России.
В нашем поселке проживают люди разных национальностей. Но объединяет нас любовь к родной земле, на которой живем и трудимся. Мы ВМЕСТЕ участвуем в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая, ВМЕСТЕ выходим на субботники, чтобы сделать любимый поселок чище и краше, с размахом отмечаем сельские праздники – и тоже ВМЕСТЕ! Сейчас, в условиях пандемии, мы как никогда должны проявить свою сплоченность, свое единение, чтобы ВМЕСТЕ преодолеть это непростое время и вновь искренне радоваться каждому новому дню. Желаю землякам здоровья и веры в светлое будущее.



Евгения УГРЮМОВА
глава Антоньевского сельсовета (Петропавловский район)
- Народное единство – это мирная, спокойная и комфортная жизнь моей родной Антоньевки. При всём многообразии живущих у нас людей разных национальностей – мы едины! Это доказывает каждый сельский праздник, каждый концерт, субботники, трудовое участие граждан в реализации проектов по благоустройству. Мы вместе, сообща строим свой быт и будущее наших детей, прививаем любовь к малой родине и воспитываем чувство патриотизма через создание и обустройство Аллеи воинской славы, проведение праздничных мероприятий в дни воинской славы России (23 февраля, День Победы, День пограничника, День ВМФ, День ВДВ, День народного единства и другие), организацию шествия Бессмертного полка, дни села и другие. Мы все вместе отмечаем русскую Пасху и казахскую Уразу-Байрам, печём немецкие крепли, казахские баурсаки и армянскую пахлаву. Мы чтим и уважаем традиции разных народов, представители которых живут в нашем селе, бывшей казачьей станице. В День народного единства в Антоньевке особенно ощущается единение жителей. И поэтому даже в условиях пандемии мы рады поздравить односельчан и всех земляков с этим замечательным праздником!

Анна САРАПИНОВА
преподаватель Родинской ДШИ, с. Родино, Родинский район
- 4 ноября - это день соединения прошлого, настоящего и будущего, день объединения всех людей нашей огромной страны в любви к своему селу, краю, России.
Поддержание мира и единства – не только обязанность каждого гражданина, это наш общий долг перед будущими поколениями, которые должны гордиться нами так же, как мы сегодня гордимся своими предками. К сожалению, некоторые относятся к Дню народного единства, как к обычному выходному. Но я считаю - это неправильно. Все праздники, которые у нас есть, нужно чтить и уважать. И День народного единства - тоже важный праздник, как и День России.
Память о важных и переломных событиях в истории нашей страны не должна быть утрачена, ведь в этой памяти – мы единый и непобедимый русский народ!

Евгения КАЙЗЕР
Глава Пригородного сельсовета (Каменский район)
— ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА –это символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны было единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Сегодня мы переживаем не самое лучшее время, в связи с пандемией особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины. Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website
How to remove this block?About platformSubmit a complaint