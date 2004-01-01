Явление чудотворной Казанской иконы Богородицы

После сильного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чу́дном явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа — радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение.

Свидетелем чудесного явления иконы Богородицы и совершавшихся исцелений был священник Ермолай, будущий патриарх Ермоген.

Считается, что именно Патриарх Ермоген написал службу праздника явления Казанской иконы Богородицы. «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Своего, Христа Бога нашего…» — говорится в тропаре празднику.

Судьба образа Казанской Богородицы

Икона, явленная в 1579 году, оставалась в Казани, в монастыре, построенном на месте ее явления. Она была украшена богатыми ризами — окладами из золота и драгоценных камней. В ночь на 29 июня 1904 года икона была похищена злоумышленниками. Полиции удалось задержать преступника, им оказался некто Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян. На суде он сознался в том, что украл икону из-за ее богатого оклада, а сам образ сжег в печи. Действительно, были найдены куски обгоревшей ткани и драгоценности, украшавшие образ. Но впоследствии сам Чайкин, находясь в заключении, говорил о том, что икону он передал человеку, имени которого он открыть не может даже под угрозой смерти. Так родилась легенда о том, что икона хранится у старообрядцев. Министерство внутренних дел провело в начале XX века несколько расследований, связанных со «старообрядческим следом» в деле Казанской иконы. Несколько раз казалось, что образ вот-вот обнаружат. Находились свидетели, якобы видевшие икону в тайной подземной моленной и даже участвовавшие в её перемещении. Но тщательная проверка подобных показаний указывала на несостоятельность сведений. Слухи эти, однако, дожили до наших дней.

Чудеса Иконы в истории

· Когда Москву захватили поляки, войско, вышедшее под защитой святыни, легко разгромило врагов, освободив город от самозванцев.

· Готовясь к битве под Полтавой, Петр I молился лику Богородицы о помощи.

· В 1812 году М.И. Кутузов молился иконе Казанской Божьей Матери сразу после назначения его главнокомандующим. А 22 октября, в день празднования Казанской Богородицы, русские войска одержали первую победу над французами.

· Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь и в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Г.К. Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь, М. Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».





